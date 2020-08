Calciomercato Napoli, si esclude lo scambio Alex Meret-Salvatore Sirigu con il Torino (Di venerdì 7 agosto 2020) Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha commentato attraverso il proprio sito ufficiale l’eventuale scambio di prestiti tra il Napoli e il Torino che vedrebbe coinvolti Alex Meret e Salvatore Sirigu. La notizia è stata già ridimensionata con il passare delle ore. “Una premessa: partirà un portiere soltanto se arrivasse una proposta davvero allettante. Il riferimento è a Meret che ovviamente il Napoli non intende svendere. E non esiste la mezza ipotesi di uno scambio con Sirigu, obiettivo azzurro di qualche sessione di mercato fa. scambio, anche di prestiti, impossibile anche per la ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Torino, idea scambio Sirigu-Meret. 'No' del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Torino: idea di scambio di prestiti tra #Sirigu e #Meret - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - sscalcionapoli1 : Ag. Veretout chiude al Napoli: 'E' venuto solo per un'auto, resta al 100% alla Roma' #calciomercato - romaforever_it : CALCIOMERCATO, ag. Veretout: 'Jordan a Napoli solo per ritirare un'auto. Resta al 100% alla Roma'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, un colpo è vicinissimo: ecco il borsino Mondo Udinese Barcellona-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli, 7 agosto 2020 - Il grande giorno è alle porte: sabato 8 agosto il Napoli sarà ospite al Camp Nou per cercare di ribaltare l'1-1 dell'andata che spedirebbe il Barcellona ai quarti di Champions ...

Napoli, Gattuso: "Stanchezza normale ma la squadra mi e' piaciuta"

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Napoli, 7 agosto 2020 - Il grande giorno è alle porte: sabato 8 agosto il Napoli sarà ospite al Camp Nou per cercare di ribaltare l'1-1 dell'andata che spedirebbe il Barcellona ai quarti di Champions ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...