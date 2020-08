Calcio: ipotesi Cagliari per Nainggolan e Sirigu (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - Cagliari, 07 AGO - Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito: trattative avviate dal club di Giulini con la società nerazzurra. Ma potrebbe ... Leggi su corrieredellosport

tuttosport : #Higuain-#Khedira, c’è l’ipotesi rescissione - artistico77 : @pisto_gol @MarinR091 Le ipotesi dell'accusa on sono mai state confermate però... Sbaglio' l'avvocato perché le con… - gargalupo : RT @sportavellino: La C che verrà - Le ipotesi per il prossimo girone C - sportavellino : La C che verrà - Le ipotesi per il prossimo girone C - StoriaAmore79 : Difesa a tre e rivoluzione in attacco: ecco come sarebbe la super Juve di Conte! LA FORMAZIONE?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ipotesi Calcio: ipotesi Cagliari per Nainggolan e Sirigu - Sardegna Agenzia ANSA Calcio: ipotesi Cagliari per Nainggolan e Sirigu

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito: trattative avviate dal club di Giulini con la società nerazzurra. Ma potrebbe e ...

Mihajlovic-Sporting, la battaglia continua: premi Uefa pignorati, Sinisa si rivolge al Tas

La telenovela non è finita: Sinisa Mihajlovic chiede ulteriormente di ricevere tutto il corrispettivo dallo Sporting Lisbona dopo il licenziamento senza giusta causa e il processo vinto contro lo stes ...

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito: trattative avviate dal club di Giulini con la società nerazzurra. Ma potrebbe e ...La telenovela non è finita: Sinisa Mihajlovic chiede ulteriormente di ricevere tutto il corrispettivo dallo Sporting Lisbona dopo il licenziamento senza giusta causa e il processo vinto contro lo stes ...