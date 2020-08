Basket, muore a 27 anni il “gigante buono” Michael Ojo (Di venerdì 7 agosto 2020) Michael Ojo, cestista statunitense di origini nigeriane di 27 anni, è morto venerdì mattina a Belgrado dopo aver avuto un arresto cardiaco. Tragedia nel mondo del Basket,: è morto a soli 27 anni, stroncato da un infarto, Micheal Ojo, il giocatore nigeriano che in questi giorni si stava allenando con la Stella Rossa di Belgrado. … L'articolo Basket, muore a 27 anni il “gigante buono” Michael Ojo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Eurosport_IT : Tragedia a Belgrado: il centro della Stella Rossa Michael Ojo muore a 27 anni per attacco cardiaco. Stava facendo… - SkySport : Michael Ojo muore a 27 anni: infarto in allenamento - UgoBaroni : RT @SkySport: Michael Ojo muore a 27 anni: infarto in allenamento - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: infarto in allenamento, muore a 27 anni il nigeriano Ojo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: infarto in allenamento, muore a 27 anni il nigeriano Ojo -