Ritmi Caraibici per More Than Jazz sabato 8 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Tappa in “trasferta”, sabato 8 agosto alle 21, per More Than Jazz, la rassegna, organizzata da SimulArte, che porta in scena a Udine grandi artisti del panorama Jazzistico internazionale. Il prossimo appuntamento, infatti, si sposta a Casa Lucis di Ribis, in comune di Reana del Rojale per una serata che vedrà come protagonisti i “TribBlend Project”, trio formato da Letizia Felluga, voce, Alessandro Scolz, tastiere, e Mario Castenetto, percussioni. Il progetto nasce nel 2014 e propone un “viaggio musicale” partendo dalla bossa nova e la samba di Rio, passando per il bolero di Cuba, ballando la salsa nel quartiere latino a New York e approdando infine in Italia con alcune rivisitazioni di canzoni italiane dal sapore ... Leggi su udine20

ENRICOLIOTTI : Sabato 8 agosto alle 21 a Casa Lucis di Ribis (Reana del Rojale) DAI RITMI CARAIBICI AL JAZZ E FUNK - ildiscorso : Sabato 8 agosto alle 21 a Casa Lucis di Ribis (Reana del Rojale) DAI RITMI CARAIBICI AL JAZZ E FUNK - XOXOStyle3 : RT @MusicaInTweet: Ancora ritmi caraibici che si legano a chitarroni incazzati: SKINDRED - Stand For Something #musica #rock #metal #regga… - MusicaInTweet : Ancora ritmi caraibici che si legano a chitarroni incazzati: SKINDRED - Stand For Something #musica #rock #metal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritmi Caraibici Dai ritmi caraibici al jazz e funk, tappa “in trasferta” per More than jazz Friuli Sera Il sogno Prohibido di Lele Blade: “Mi piace sperimentare, nel 2021 mi aspettano novità più grosse”

In molti Lele Blade – al secolo Alessandro Arena – lo hanno scoperto grazie al progetto Le Scimmie, portato avanti con Vale Lambo. Poi i due si sono presi ognuno uno spazio per sé, continuando una str ...

Dal teatro sotto le stelle ai ritmi caraibici: la settimana di Anconella Garden

Sabato 8 agosto alle ore 19.30 spazio ai ritmi sudamericani con Marco Pezzola Brazilian Trio. Pianista Aretino di fama nazionale, Marco Pezzola vanta collaborazioni della musica pop italiana oltre che ...

In molti Lele Blade – al secolo Alessandro Arena – lo hanno scoperto grazie al progetto Le Scimmie, portato avanti con Vale Lambo. Poi i due si sono presi ognuno uno spazio per sé, continuando una str ...Sabato 8 agosto alle ore 19.30 spazio ai ritmi sudamericani con Marco Pezzola Brazilian Trio. Pianista Aretino di fama nazionale, Marco Pezzola vanta collaborazioni della musica pop italiana oltre che ...