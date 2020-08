Maxi Lopez, promozione col Crotone ma… passo indietro: vicinissimo alla Sambenedettese in Serie C (Di giovedì 6 agosto 2020) Una promozione in Serie A col Crotone non da vero protagonista. Ecco allo che Maxi Lopez sarebbe prossimo ad una scelta molto particolare: salto indietro e... Serie C. Per l'attaccante argentino ci sarebbe la Sambenedettese con la quale l'accordo sembra essere ad un passo.Maxi Lopez: salto indietro in Serie Ccaption id="attachment 968265" align="alignnone" width="571" Maxi Lopez Crotone (getty images)/captionDopo la promozione conquistata con il Crotone, anche se non da protagonista, Maxi Lopez pare aver scelto un profilo basso. Per l'argentino si ... Leggi su itasportpress

