“Ibra mi ha afferrato per il collo, pensavo mi uccidesse”: l’ex compagno racconta la paura in spogliatoio (Di giovedì 6 agosto 2020) Rissa, paura ed Ibrahimovic. Tre parole che messe vicine, in fondo, ci stanno. L’ultimo ex compagno ad aver raccontato l’ennesimo retroscena “violento” riguardante lo svedese è Marcos Rojo, difensore attualmente all’Estudiantes ma insieme ad Ibra al Manchester United. Rojo, in un’intervista ad Infobae, racconta un aneddoto accaduto nell’intervallo di un match. “Stavamo vincendo 1-0 in casa, era una bella partita. Ibra voleva sempre il pallone e ad un certo punto sono andato avanti e lui mi è venuto incontro: lo spazio per dargliela tra le linee era evidente, ma Pogba era libero sulla sinistra e l’ho data a lui. Ibra ha iniziato ad insultarmi : ‘Passami la palla!’. Io gli ho risposto: ‘Stai zitto nasone, vuoi sempre tutti i ... Leggi su calcioweb.eu

