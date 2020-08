GTA 6 sarà ambientato a Vice City? (Di giovedì 6 agosto 2020) Grand Theft Auto 6 si svolgerà a Vice City, stando all'artista synthwave Vector Hold (vero nome Pete Rice). Il musicista ha lasciato intendere che i giocatori torneranno nella città immaginaria già vista nel 2002.Rice ha iniziato a suggerire il ritorno di Vice City in GTA 6 attraverso il suo account Twitter, ma in seguito ha eliminato il suo tweet man mano che si diffondeva la notizia. Tuttavia, gli screenshot del tweet di Rice sono stati salvati e caricati su imgur e nel sub-Reddit Gaming Leaks.Accanto a questa potenziale rivelazione, Rice ha anche fatto capire che lui e i suoi colleghi artisti synthwave potrebbero essere stati contattati da Rockstar per utilizzare i loro brani nelle stazioni radio in-game di GTA 6.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #GTAVI potrebbe tornare a Vice City. - andrea_piras_ : @yakkys @_Sharkuh_ @Deputatipd @carmelomiceliPD E nessuna considerazione/indignazione per un gioco singleplayer com… - _carminep : ho scaricato GTA san andreas sul pc, sarà per sempre la mia droga questo gioco non potete capire che gioia -

