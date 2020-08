Gruppo FCA - Piattaforma PSA per i modelli di segmento B: il punto sulle forniture italiane (Di giovedì 6 agosto 2020) I gruppi FCA e PSA hanno avviato discussioni per potenziali progetti di cooperazione sul segmento B, separatamente da qualsiasi negoziato sulla fusione". Con questa breve dichiarazione, i due costruttori hanno confermato il progetto di condivisione dellarchitettura francese Cmp (già usata per la Peugeot 208 e la Opel Corsa) che ha scatenato le prime preoccupazioni tra i fornitori italiani. La collaborazione, però, è ancora in via di definizione e per ora non ci sono polemiche politiche o sindacali (come nel caso del prestito da 6,3 miliardi con garanzie statali): in ogni caso, apprende Quattroruote, le gare dappalto non escluderanno a priori gli approvvigionamenti tricolori. La lettera. Il rischio di una nuova controversia è legato a una lettera inviata ai fornitori diverse settimane fa. Nella missiva, il ... Leggi su quattroruote

BWhiteblack : RT @quattroruote: Il gruppo #FCA userà la piattaforma Cmp - prodotta dai francesi di #PSA - per i propri modelli di segmento B: i fornitori… - donzauser98 : RT @quattroruote: Il gruppo #FCA userà la piattaforma Cmp - prodotta dai francesi di #PSA - per i propri modelli di segmento B: i fornitori… - quattroruote : Il gruppo #FCA userà la piattaforma Cmp - prodotta dai francesi di #PSA - per i propri modelli di segmento B: i for… - Luca__Pagani : @BottaMktg @Rinaldi_euro L'ultima volta che ho comprato un'auto del Gruppo Fiat (ora FCA) era il 1981. Non me ne so… - ScaranoVincenzo : FCA conferisce il premio Customer First Award for Excellence alla concessionaria Gruppo Maffei! -… -