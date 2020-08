Felipe Anderson: “La Lazio è sempre nel mio cuore, tifo per i miei compagni” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Roma mi manca, prima di venire qui sono stato qualche giorno nella capitale con i miei amici visto che mancavo da due anni. La Lazio è sempre nel mio cuore, tifo per i miei compagni. Sono stati cinque anni bellissimi”. Così Felipe Anderson conferma di non aver perso la passione biancoceleste. Il brasiliano è in vacanza in Sardegna: “Futuro? Non lo so – racconta a Radiosei – io ho la testa proiettata solo al West Ham ma vediamo che succede. Un messaggio ai tifosi della Lazio? Grazie del vostro sostegno, vi mando un abbraccio”. Leggi su sportface

