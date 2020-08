Coronavirus nel Lazio, D’Amato: ‘La donazione di sangue è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione dall’Etiopia. Voglio rivolgere un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie, è un gesto di generosità verso il prossimo e i donatori riceveranno gratuitamente il test sierologico. Queste le parole dell’assessore alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di un ragazzo di 15 anni ora ricoverato all’Umberto I, avviata l’indagine epidemiologica, un uomo di rientro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - LaStampa : C'è un focolaio con 97 persone positive in un'azienda agricola nel Mantovano. - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, focolaio in azienda agricola nel Mantovano: 97 positivi - LiberoReporter : Coronavirus: quali misure nel prossimo Dpcm? Ripartiranno attività fieristiche e crociere - Isx33I : 161000 morti non riportate dall'inizio della pandemia, magari finirete tra questi... oppure neanche tra questi, com… -