Coronavirus, monitoraggio Iss-ministero: tendenza casi è in aumento (Di giovedì 6 agosto 2020) Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Iss sulla pandemia di Coronavirus rileva che, sebbene le misure di lockdown in Italia 'abbiano permesso un controllo efficace dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : La tendenza dei casi #Covid è in aumento. Persiste una trasmissione diffusa del virus: lo rileva il monitoraggio s… - TgLa7 : #coronavirus, Monitoraggio Iss-ministero della Salute: indice trasmissione Rt nazionale a 1.0. Numero casi sintomat… - repubblica : Coronavirus, monitoraggio fase 3: 'Tendenza dei casi in aumento, Rt sopra 1' - Nicola_Firenze : RT @mariopaps: Italia, saliti casi e malati ordinari negli ultimi 15 giorni Un incremento del 11,2% dei nuovi casi di contagio da Coronavir… - mariopaps : Italia, saliti casi e malati ordinari negli ultimi 15 giorni Un incremento del 11,2% dei nuovi casi di contagio da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus monitoraggio

la Repubblica

ROMA — Siamo ancora lontani dai numeri spaventosi di altre Nazioni europee e del mondo ma non c'è niente da fare, i dati dell'ultimo monitoraggio sull'epidemia di Covid in Italia realizzato dal Minist ...BARI - G-nous, società pugliese attiva nella space economy, guida un consorzio italiano in un progetto di telemedicina co-finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che verrà testato in Puglia e d ...