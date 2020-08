Bonus ristorante 2020: come funziona col bancomat e quando scatta (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra i numerosi incentivi che il governo introdurrà per aiutare famiglie e imprese dalle conseguenze dolorose sotto il profilo economico post (post?) Covid-19 vi è anche il Bonus ristorante 2020. Si tratta di un incentivo economico che spingerà i consumatori a recarsi al ristorante e a poter fruire uno sconto del 20% sul conto finale. Il rimborso potrebbe essere accreditato direttamente su carta o conto corrente, volendo favorire anche i metodi di pagamento tracciabili, anche se si ipotizza la possibilità di installare un’applicazione. La misura fa parte del decreto agosto 2020 che il governo licenzierà a breve, ma finché non c’è il nero su bianco non possiamo ancora parlare di ufficialità, almeno per quanto riguarda i ... Leggi su termometropolitico

Corriere : Stop licenziamenti, un miliardo per la scuola e bonus ristorante: cosa prevede il decreto agosto - ValeryMell1 : RT @VeroDeRomanis: Ipotesi Bonus ristorante “per tutti”. Idea è di non mettere limiti al reddito. Quindi, i contribuenti rimborserebbero il… - mbricchi68 : RT @VeroDeRomanis: Ipotesi Bonus ristorante “per tutti”. Idea è di non mettere limiti al reddito. Quindi, i contribuenti rimborserebbero il… - giusepppe961 : RT @StaseraItalia: 'Voglio essere scorretto fino in fondo: se andate a mangiare in un ristorante e vi trovate davanti pochi tavoli, pagate… - NewsMondo1 : Bonus ristorante, come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus ristorante Bonus ristorante, sconto del 20% al cliente: come funziona Sky Tg24 Contagiati dalla paura: per 2 italiani su 3 off limits anche il caffè al bar

Mentre il governo lavora al nuovo decreto con la proroga dell'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici anche dopo Ferragosto, sono ancora troppo pochi gli italiani tornati al bar per fare colazione, ...

Confcommercio Ragusa. Bonus consumi in fase di approvazione

“Sconti immediati alla cassa, tra il 10 e il 20%, per l’acquisto di cucine, divani, elettrodomestici, scarpe e vestiti pagati con carte e bancomat. Ma anche per il conto del bar e del ristorante, anch ...

Mentre il governo lavora al nuovo decreto con la proroga dell'obbligo di mascherine nei luoghi pubblici anche dopo Ferragosto, sono ancora troppo pochi gli italiani tornati al bar per fare colazione, ...“Sconti immediati alla cassa, tra il 10 e il 20%, per l’acquisto di cucine, divani, elettrodomestici, scarpe e vestiti pagati con carte e bancomat. Ma anche per il conto del bar e del ristorante, anch ...