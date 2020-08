Bonus edicole e spese digitali: firmati i decreti (Di giovedì 6 agosto 2020) Bonus edicole e spese digitali: cosa sonoMartella: "Sostenere la filiera editoriale"Bonus edicole e spese digitali: cosa sonoTorna su Al via il Bonus edicole e il credito di imposta per le spese digitali. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Andrea Martella, ha firmato, infatti, i decreti attuativi relativi ad entrambe le misure contenute nel decreto rilancio. Bonus edicole Con il Bonus edicole, si ricorda, viene riconosciuto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, un contributo una tantum di 500 euro nei confronti dei titolari di edicole. Le ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Bonus edicole e spese digitali: firmati i decreti: Bonus edicole e spese digitali: cosa… - GiornalistiItal : Edicole e digitale: ok a bonus e credito di imposta - - USPI1 : Bonus una tantum edicole: documentazione richiesta e presentazione della domanda - FASIbiz : Come richiedere il #bonus #edicole e il credito d'imposta per servizi #digitali -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus edicole Bonus di 500 euro per le edicole. Come richiederlo La Voce Dl Rilancio: come richiedere bonus edicole e credito d'imposta per servizi digitali

Ad ottobre scattano i termini per richiedere il bonus una tantum edicole e il credito d'imposta per i servizi digitali, previsti dal decreto Rilancio. Ecco le istruzioni per accedere ai benefici. In q ...

Editoria: Martella (Pd), firmati decreti attuativi per bonus edicole e spese digitali testate

Roma, 06 ago 12:39 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella, del Partito democratico, ha firmato i decreti attuativi relativi al bonu ...

Ad ottobre scattano i termini per richiedere il bonus una tantum edicole e il credito d'imposta per i servizi digitali, previsti dal decreto Rilancio. Ecco le istruzioni per accedere ai benefici. In q ...Roma, 06 ago 12:39 - (Agenzia Nova) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella, del Partito democratico, ha firmato i decreti attuativi relativi al bonu ...