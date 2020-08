Aprilia, è alla guida con un’assicurazione falsa ma non sa di essere stata truffata: identificato un falso broker (Di giovedì 6 agosto 2020) Gli agenti della Polizia di Stato di Cisterna, durante un servizio di controllo del territorio svolto ad Aprilia, hanno sanzionato amministrativamente una donna originaria di Cori e posto sotto sequestro il suo veicolo, poiché ai poliziotti aveva esibito tagliando e documenti assicurativi risultati falsi. Allo stupore della donna, hanno fatto seguito approfonditi accertamenti da parte del Commissariato di P.S. Cisterna di Latina, che hanno consentito di identificare e deferire all’Autorità Giudiziaria un falso broker, R.M. classe 1996 originario di Napoli, che tramite annunci on-line, vendeva premi assicurativi dai costi allettanti, previo pagamento dei relativi importi su carte PostePay. alla guidatrice, appreso del raggiro di cui è rimasta vittima, non è rimasto altro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

