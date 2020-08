Antar Marincola: “Mio zio Giorgio non è morto invano” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Dopo il sì dell’Assemblea Capitolina, ho pianto di gioia per mia madre e per mio zio Giorgio. Qualcosa in questo paese finalmente sta cambiando, e non per i miei familiari, che ormai non ci sono più, ma per le migliaia di ragazzi e ragazze nate qui che non hanno ancora la cittadinanza. E’ un passo avanti importantissimo per questo Paese”. Lo ha detto all’agenzia Dire Antar Marincola, scrittore, storico nonché nipote di Giorgio Marincola, lo studente di Medicina morto nel 1945 nella val di Fiemme combattendo nella resistenza impegnata a respingere i nazifascisti. Leggi su dire

L’uccisione di George Floyd lo scorso 25 maggio a Minneapolis è stata la pietra di inciampo per un concatenarsi di situazioni storiche irrisolte in tutto il mondo e anche nel nostro Paese che ha visto ...

La fermata della metro C che collega San Giovanni e Fori Imperiali sarà intitolata al partigiano nero Giorgio Marincola. Via la prima scelta, Amba Aradam, simbolo dell'eccidio coloniale fascista in Et ...

