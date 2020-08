“Al GF Vip con me”. Bomba Patrizia De Blanck: batte tutti e spiffera i nomi (top) (Di giovedì 6 agosto 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip inizierà a settembre ed ormai si rincorrono le voci sui possibili concorrenti dello show condotto da Alfonso Signorini che sarà trasmesso su Canale 5 in doppio appuntamento settimanale. Ora a parlare è lei, la contessa Patrizia De Blanck che, dopo aver fatto discutere per la sua richiesta di cachet esagerato per la partecipazione, 100mila euro e trattamenti “da regina”, ha fatto i nomi di due big che potrebbero entrare nella casa insieme a lei. Che la De Blanck fosse in trattativa con i produttori del reality non è un mistero. Dopo aver partecipato alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi, la contessa romana è stata corteggiata dagli autori del GF Vip e così ha sparato alto: “Lei ci ha chiesto 100 mila euro e ... Leggi su caffeinamagazine

