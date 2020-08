Vergogna in spiaggia, chiede distanza per il figlio malato: aggredita (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un episodio da stigmatizzare, quello successo oggi in Toscana, dove una donna è stata attaccata per aver chiesto distanziamento per il figlio Una normale mattinata in spiaggia, è quello che voleva far trascorrere una donna, al figlio da poco trapiantato di trachea. Aveva solo chiesto il giusto distanziamento, visto che il bambino logicamente è ancora molto debole. Da lì la sorpresa, a dir poco vergognosa. Due donne infatti, si sarebbero verbalmente scagliate contro la mamma, urlandole contro: “Il Covid non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa”. Al di là della pandemia in atto, ci si chiede come si possa essere così poco inclini a provare ad aiutare con il semplice distanziarsi, un piccolo da ... Leggi su chenews

(ANSA) - CASERTA, 05 AGO - I volontari di Legambiente Campania si sono dati appuntamento alla foce del torrente Agnena, a Mondragone (Caserta), per esporre lo striscione con la scritta "Che vergogna".

