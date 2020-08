Valorant: l'agente Raze è stata momentaneamente disabilitata a causa della sua mossa finale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Raze è uno degli agenti disponibili in Valorant che molti di voi conosceranno di sicuro, questo a causa della sua mossa finale che consente di sparare un missile capace di uccidere sul colpo tutti coloro che si ritroveranno nella sua ampia area di effetto.Consci di questo gli sviluppatori hanno deciso di rendere tale abilità più lenta e più facilmente schivabile dai giocatori, qualcosa però deve essere andato storto. Infatti dopo il nuovo aggiornamento Raze può addirittura sparare missili multipli sui nemici, rendendo una semplice abilità da troppo potente ad arma di distruzione di massa.Fortunatamente il team di sviluppo si è accorto del problema ed ha deciso di sospendere ... Leggi su eurogamer

