Uefa: 'Partite e rischio se si infrangerà protocollo' (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA, 05 AGO - L'Uefa ha avvertito che le Partite internazionali sono da considerare a rischio se i protocolli per il ritorno di Champions League ed Europa League non verranno rispettati. Lo riferisce ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il Barcellona sfida il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming. Il Barcellona di Quique Setién ospita il Napoli di Gen ...Mascherine in luoghi pubblici, voli charter e niente scambio di magliette. Questi sono alcuni punti del protocollo di sicurezza stilato dalla Uefa per le squadre impegnate in Champions League ed Europ ...