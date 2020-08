"Troppo testosterone, quasi calva. Brutta e pure...". L'orrore dell'ex sindaco di sinistra contro la Meloni? Per la "compagna" finisce malissimo (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Stai diventando calva, l'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti". Questo l'orrore di Paola Pessina, ex sindaco di Rho del Pd, contro Giorgia Meloni. Un post vergognoso di cui vi avevamo già dato conto. Ma ora ci sono degli sviluppi. La Pessina, infatti, si è dimessa da vicepresidente della Fondazione Cariplo. Insomma, le scuse alla leader di Fratelli d'Italia, che aveva messo in evidenza sui social il trattamento ricevuto, non sono bastate. Ieri, martedì 4 agosto, il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, e la Pessina hanno avuto un colloquio sul post pubblicato su Facebook. Risultato? Addio. "Hanno convenuto che le affermazioni e il linguaggio utilizzati in quella occasione - si legge nella nota ... Leggi su liberoquotidiano

