Sergio Zavoli morto, Raffaella Carrà: “Mi disse: ‘Due cose non darò mai a Berlusconi’. Ecco quali” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Caro Dott. Zavoli, è con profondo dispiacere che ho saputo che non è più fra noi. Ma lei per me rimarrà per sempre nel mio cuore anche se l’ho incontrata una volta sola a Viale Mazzini”. Inizia così la lettera che Raffaella Carrà ha scritto in ricordo di Sergio Zavoli, scomparso ieri sera a 96 anni, ricordando un episodio vissuto insieme all’ex presidente della Rai. “Era l’ora di colazione – racconta la Carrà – e lei mangiava due grissini ed un pezzettino di formaggio. In strada c’era una manifestazione di operai della Rai e io salii al settimo piano per farle una domanda: ‘Lei è sicuro che io debba firmare il contratto con la Rai, in questo momento?’. Lei mi rispose: ‘Certo che sì, due ... Leggi su ilfattoquotidiano

