Scuola, le linee guida per le materne e il punto sui concorsi (Di mercoledì 5 agosto 2020) I bambini fino a sei anni potranno tornare a Scuola a inizio settembre. Le linee guida sono state confermate sul sito del ministero dell’Istruzione. concorsi: oltre mezzo milione di richieste tra quello ordinario e quello per medie e istituti secondari. Il capitolo relativo alla riapertura della Scuola si condisce di ulteriori novità. Le ultime riguardano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

