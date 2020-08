"Prima o poi Conte la pagherà". Immigrati e coronavirus, Minzolini picchia durissimo sul premier (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci vuole poco a smascherare Giuseppe Conte, a mettere in evidenza i suoi controsensi, i suoi errori. E uno come Augusto Minzolini lo sa fare alla perfezione. A L'aria che tira, il retroscenista si scatena contro il premier. Si parte da una considerazione personale: "Di Conte mi colpisce l'uso narcisistico dell'io", premette. Dunque, passa all'attacco sulla proroga dello stato di emergenza. "Se fai uno stato d'emergenza dovresti avere la coerenza di avere un atteggiamento estremamente rigido rispetto alle frontiere, nei focolai uno su tre è un cittadino straniero, Prima o poi questo rischi di pagarlo", conclude un ineccepibile Minzolini. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Prima poi Mestre, prima le botte poi lo spray urticante: caos in via Poerio La Nuova Venezia Augusto Minzolini contro Giuseppe Conte: "Stato d'emergenza? Poi in Italia entra chiunque: immigrati e coronavirus, la pagherà"

"Se fai uno stato d'emergenza dovresti avere la coerenza di avere un atteggiamento estremamente rigido rispetto alle frontiere, nei focolai uno su tre è un cittadino straniero, prima o poi questo ...

