Lione, Garcia: «La Juve gioca meno bene, ma è la più forte» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della prossima sfida di Champions Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della prossima sfida di Champions League contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: «Non siamo diventati più buoni. Io sono preoccupato. In Francia ci sono zone dove sta ritornando il virus. C’è la memoria corta. Infatti si sta riflettendo di rendere obbligatoria la mascherina anche fuori». CONSEGUENZE – «Chi ha giocato si è stancato, chi non lo ha fatto ha perso il ritmo. Ma in realtà hanno ripreso tutti tranne noi, quindi vuol dire che da noi hanno deciso troppo in fretta. Era ... Leggi su calcionews24

misorecordsuk : Juve-Lione: intervista a Garcia sulla Gazzetta dello Sport #Juve #Juventus - cmdotcom : #Lione, #Garcia: '#Juve strafavorita, non mi spiego le critiche. Se facciamo un gol abbiamo buone chance, su Sarri.… - i_ghenesya : @ilbianconerocom Questa dichiarazione di Garcia rischia di destabilizzare l'ambiente bianconero: dopo una ripartenz… - junews24com : Conferenza stampa Garcia: quando parla il tecnico pre Juve - sportli26181512 : Garcia: 'Chi vince 1-0 ha più chance. E stavolta lasciamo che la chiesa resti... a Lione!': Garcia: 'Chi vince 1-0… -