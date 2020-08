In Sicilia verso il referendum sul ponte sullo Stretto. Ma ora i grillini vogliono il tunnel (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Sicilia vuole il ponte sullo Stretto. E così, dato che il Conte 2 non ha mai avuto in agenda la realizzazione dell'opera che collega l'isola al continente, il parlamento Siciliano è pronto a varare un disegno di legge voto per fare pressione sul governo nazionale affinché inserisca la grande infrastruttura nell'elenco delle 130 grandi opere allegate al cosiddetto Decreto semplificazioni, da realizzare in Italia in buona parte con il contributo europeo del Recovery Fund. Il ponte lo vuole la Sicilia ed i Siciliani che ultimamente hanno dato vita a una serie di iniziative di sensibilizzazione costellate da spettacolari flash mob. La bozza legislativa dell'Ars, oltre al sostegno del centrodestra, gode di quello di parte ... Leggi su iltempo

La Sicilia vuole il Ponte sullo Stretto. E così, dato che il Conte 2 non ha mai avuto in agenda la realizzazione dell'opera che collega l'isola al continente, il parlamento siciliano è pronto a varare ...

Tromba d'aria, paura a Cefalù: bagnanti in fuga e alberi sradicati

Uno spettacolo naturale che ha catturato i bagnanti di Cefalù in Sicilia. Timore e meraviglia, quando poco dopo le 19 una tromba d'aria ha iniziato il suo vortice nel mare di fronte alla famosa spiagg ...

Uno spettacolo naturale che ha catturato i bagnanti di Cefalù in Sicilia. Timore e meraviglia, quando poco dopo le 19 una tromba d'aria ha iniziato il suo vortice nel mare di fronte alla famosa spiagg ...