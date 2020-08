Il governo manda immigrati positivi nelle città: "C'è il rischio focolaio" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luca Sablone I clandestini infetti continuano a circolare nel nostro Paese: "Il governo è superficiale, così vuole distruggere tutti i sacrifici fatti dagli italiani" Il governo continua a non sentire e prosegue nella sua politica di accoglienza indiscriminata di immigrati nonostante il pericolo Coronavirus. Strano, perché proprio recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale l'esecutivo proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 15 ottobre: una decisione che il premier Giuseppe Conte ha ritenuto fondamentale e che vede le misure adottate per il contenimento dell'epidemia essere mantenute in vigore anche per scongiurare un'eventuale seconda ondata. Si tratta di un rischio concreto che però il presidente ... Leggi su ilgiornale

