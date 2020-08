“Ha perso il suo tocco magico?”. Salvini, quanto cede alla Meloni in sole due settimane: sondaggio-Ghisleri, altro che crisi (Di mercoledì 5 agosto 2020) altro balzo di Giorgia Meloni nel sondaggio condotto da Euromedia Research, l'istituto diretto da Alessandra Ghisleri. La leader di Fdi ha guadagnato un punto e mezzo nelle ultime settimane, passando dal 13,5 del 21 luglio al 14,9 per cento del 3 agosto. L'ennesimo segnale di una crescita costante e sempre più imponente: continua il travaso di voti da Matteo Salvini, che invece con la Lega perde 1,6 punti e scende al 24,9%. In molti parlano di crisi di consensi derivante dal fatto che l'ex ministro avrebbe perso il suo “tocco magico”, ma i sondaggi testimoniano che il Carroccio è comunque di gran lunga il primo partito italiano. E non è tutto, perché nelle ultime due ... Leggi su liberoquotidiano

