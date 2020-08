Europa League: l’Inter batte il Getafe (2-0) e si qualifica per i quarti (Di giovedì 6 agosto 2020) Sblocca il risultati Lukaku, con una bella giocata personale, al 33' del primo tempo. Raddoppio di Eriksen al 38' della ripresa. Il Getafe ha sbagliato un rigore con Molina Leggi su firenzepost

