Coronavirus, studi simultanei in un tutto il mondo sugli anticorpi monoclonali. L’obiettivo di produrre un farmaco in attesa del vaccino (Di mercoledì 5 agosto 2020) studi simultanei in tutto il mondo. In attesa di uno o più vaccini per prevenire Sars Cov 2 c’è una strada terapeutica che si potrà percorrere prima: quella degli anticorpi monoclonali. Negli Usa, il paese più colpito dall’epidemia di Covid con più di 4.730.000 casi e oltre 156.000 vittime, è partita una sperimentazione di fase 3. I pazienti ricoverati con Covid 19 in alcuni ospedali selezionati in tutto il mondo potranno decidere di partecipare alla sperimentazione clinica avviata per testare la sicurezza e l’efficacia di questo potenziale nuovo trattamento per la malattia. A darne notizia è il Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Disease) guidato dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano

