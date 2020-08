Auto sbanda e finisce in un fondo agricolo, la conducente finisce in ospedale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoForino (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 17’30 di oggi 5 agosto, sono intervenuti nel territorio del comune di Forino, sulla SP 88, via Due Principali, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola Autovettura la quale sbandava e finiva in un fondo agricolo sottostante, ribaltandosi. La ragazza alla guida ordinaria di Contrada è rimasta ferita, ed è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

irpinia24 : Forino - Auto sbanda e si ribalta - ONDANEWSweb : Camerota: auto perde il controllo, sbanda e finisce in una scarpata - - infoitinterno : Palermo, auto sbanda e si schianta su un albero: disagi in viale Regione - GDS_it : #Palermo, auto sbanda e si schianta su un albero: disagi in viale Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Auto sbanda Auto sbanda, si cappotta e finisce nel torrente: lui muore. Lei salva per miracolo, è grave Fanpage.it Auto sbanda, si cappotta e finisce nel torrente: lui muore. Lei salva per miracolo, è grave

Dramma schianto questa mattina poco alle 6,15 in strada Lobia a Vicenza. L’incidente stradale, che ha coinvolto un'auto uscita di strada e cappottata nel torrente Orolo, è costato la vita al giovane c ...

Tir sbanda e si schianta, ferito grave il conducente

Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora sull’Autostrada del Mediterraneo, a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto nel comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Per cause in c ...

Dramma schianto questa mattina poco alle 6,15 in strada Lobia a Vicenza. L’incidente stradale, che ha coinvolto un'auto uscita di strada e cappottata nel torrente Orolo, è costato la vita al giovane c ...Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora sull’Autostrada del Mediterraneo, a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto nel comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Per cause in c ...