Addio a Sergio Zavoli, il socialista di Dio: aveva 96 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Radio e tv, sport e politica, cultura e informazione. Sergio Zavoli ha saputo calarsi sempre con dignità e autorevolezza in ogni veste, dal Processo alla tappa (straordinaria invenzione giornalistica, è stato un programma cult che ha segnato la storia della televisione e non solo) a La notte della Repubblica (imperdibile viaggio nel terrorismo), dalla presidenza della Rai ai successi da scrittore. Giornalista, saggista, autore, politico e tanto altro, Zavoli si è spento oggi a Roma, all’età di 96 anni. Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, entra in Rai a 24 anni. Dirigerà il Gr ma le sue creazioni televisive trasmettono meglio di qualsiasi altra cosa la missione sociale che secondo lui doveva avere l’emittente di Stato. Un obiettivo che non sempre è ... Leggi su ilnapolista

