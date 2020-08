Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Francesca Brambilla: è amore! (Di martedì 4 agosto 2020) Alessandro Zarino ex tronista di Uomini e Donne esce allo scoperto e dopo aver provato a negare cercando di preservare la sua nuova passione conferma d’essere di nuovo innamorato. La fortunata ragazza che è riuscita a far riaprire il cuore del bel giovane è Francesca Brambilla ex bonas di Avanti un altro. I rumors sui due ragazzi circolano da qualche settimana ma non sono mai stati rivelati dai diretti interessati che evidentemente preferivano tenere nascosta la loro relazione. Paparazzati in spiaggia insieme in teneri atteggiamenti Alessandro e Francesca hanno provato a negare l’evidenza ma ora hanno deciso di uscire allo scoperto. A confermare che tra l’ex protagonista di Uomini e ... Leggi su quotidianpost

