Trasporta cocaina e schede in una prigione cingalese, arrestato: il colpevole è un gatto (Di martedì 4 agosto 2020) Un insolito contrabbandiere di eroina è stato catturato in Sri Lanka: un gatto veniva utilizzato per Trasportare droghe, sim e una scheda di memoria legate al collo. La scorsa settimana una prigione dello Sri Lanka ha messo dietro le sbarre un prigioniero davvero particolare. colpevole di Trasportare droghe e schede all’interno del carcere è infatti … L'articolo Trasporta cocaina e schede in una prigione cingalese, arrestato: il colpevole è un gatto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

