Sting e Zucchero in Fields Of Gold: il video dell’inedita versione in italiano (Di martedì 4 agosto 2020) Sting e Zucchero in Fields of Gold in una speciale versione in italiano sui social. I due artisti stanno trascorrendo qualche giorno di relax insieme e sono stati avvistati nuovamente a Pietrasanta nelle scorse ore. Dopo essere stati intercettati nei pressi di una gelateria, a Pontremoli, i due hanno preso parte ad un evento a Pietrasanta, da spettatori. Sting e Zucchero sono stati fotografati intenti ad applaudire i musicisti sul palco dopo le rispettive esibizioni: non erano loro tra i protagonisti dell'evento, che hanno seguito da spettatori, tra il pubblico. Zucchero e Sting hanno partecipato alla rassegna internazionale di musica da camera diretta da Michael Guttman nel Chiostro di Sant'Agostino, in ... Leggi su optimagazine

repubblica : Sting e Zucchero insieme per la versione in italiano di 'Fields of Gold' - clikservernet : Il duetto tra Zucchero e Sting, all’improvviso “Fields of gold” in italiano - ilfattovideo : Il duetto tra Zucchero e Sting, all’improvviso “Fields of gold” in italiano - Noovyis : (Il duetto tra Zucchero e Sting, all’improvviso “Fields of gold” in italiano) Playhitmusic - - CatelliRossella : Sting e Zucchero insieme per la versione in italiano di 'Fields of Gold' -