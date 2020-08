Romina Power innamorata, posta una frase sui social e poi risponde ai commenti dei follower (Di martedì 4 agosto 2020) Romina Power innamorata di un altro uomo che non sia Albano fa un certo effetto. Siamo abituati da sempre a vederla accanto ad Albano, prima come moglie, poi come collega di lavoro ma, in qualche modo, sempre e soltanto accanto ad Albano. Ci siamo, invece, abituati a vedere Albano, sempre più spesso, accanto a Loredana Lecciso con la quale pare che, in questo periodo come non mai, il rapporto vada a gonfie vele. I due si sono ritrovati e scoperti più innamorati che mai dopo la convivenza forzata a causa del covid 19 in occasione della quale hanno dovuto vivere a strettissimo contatto senza allontanarsi mai uno dall’altra. Questa convivenza ha fatto così bene che oggi sono tornati ad essere una coppia. Romina pubblica una frase d’amore e il web si ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : Romina Power il grande consiglio per Yari : 'Sii felice, adesso' | Video - infoitcultura : Romina Power mette sui social una dedica al fidanzato, non si nascondono - infoitcultura : Romina Power, l'artista senza tempo rivive un passato rovente: bellezza da incorniciare - FOTO - infoitcultura : Romina Power: lo scatto in costume che spopola online - infoitcultura : Romina Power struccata e con i capelli selvaggi: a 68 anni come non si era mai vista [FOTO] -