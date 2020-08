Romics dà appuntamento ad aprile 2021 (Di martedì 4 agosto 2020) In ottemperanza alle disposizioni urgenti diramate dalle autorità pubbliche (DPCM del 4/3/2020) in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, Fiera di Roma e ISI.Urb, organizzatori di Romics – Festival Internazionale del Fumetto, Cinema, Animazione e Games, avevano comunicano lo spostamento della manifestazione poi annullata al 30 maggio – 2 giugno confermando l’edizione autunnale di Romics nelle date precedentemente annunciate dal 1 al 4 ottobre 2020. Oggi l’annuncio apparso sul sito (www.Romics.it) Romics, organizzato da FIERA ROMA e ISI.URB, è sinonimo di festa, aggregazione, partecipazione, abbracci, momenti attesi dal pubblico per ritrovarsi e festeggiare le passioni comuni. Romics è una miscela ... Leggi su quotidianpost

