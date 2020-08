Padova, ufficiale: Mandorlini prolunga fino al 2021 (Di martedì 4 agosto 2020) Padova - Ora è ufficiale: Andrea Mandorlini resterà sulla panchina del Padova anche per la prossima stagione. È stato lo stesso club veneto a ufficializzare il prolungamento del rapporto con l'... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Padova, ufficiale: Mandorlini prolunga fino al 2021: Per il tecnico biancoscudato rinnovo di contratto annuale con… - clikservernet : Ufficiale: Mandorlini rinnova con il Padova fino al 2021 - Noovyis : (Ufficiale: Mandorlini rinnova con il Padova fino al 2021) Playhitmusic - - ILOVEPACALCIO : Padova, UFFICIALE: Mandorlini rinnova fino al 2021 - Ilovepalermocalcio - DiMarzio : #Padova, #Mandorlini prolunga il contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Padova ufficiale

Corriere dello Sport

PADOVA - Ora è ufficiale: Andrea Mandorlini resterà sulla panchina del Padova anche per la prossima stagione. È stato lo stesso club veneto a ufficializzare il prolungamento del rapporto con ...Tutti i dettagli, i contenuti e i prezzi dell'offerta operator attack WindTre GO 70 Fire+, pronta per l'estate 2020, ma solo in alcune province. NOTIZIA di Simone Pettine — 03/08/2020 Siamo ormai uffi ...