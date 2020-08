Montagna, precipitano in dirupo: salvati 3 escursionisti nel Tabuno (Di martedì 4 agosto 2020) Hanno trascorso una notte intera in fondo a un dirupo, nel quale sono precipitati durante una escursione sul massiccio montuoso del Taburno-Camposauro in località San Pietro a Paupisi. Ma con tre ragazzi tra i 18 e i 22 anni c’erano i soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 che già ieri sera avevano individuato i tre giovani grazie all’allarme lanciato da un quarto componente del gruppo che era riuscito a restare sul sentiero. Già nella tarda serata di ieri un elicottero dell’elisoccorso di Pontecagnano aveva raggiunto il luogo dell’incidente, ma la scarsa visibilità e l’impervietà del luogo avevano impedito ai soccorritori di calarsi e recuperare i tre giovani feriti. All’alba di oggi due elicotteri sono ripartiti da Pontecagnano mentre i vigili del fuoco sul posto sono riusciti a calarsi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Montagna precipitano Montagna, precipitano in dirupo: salvati 3 escursionisti nel Tabuno Meteo Web Tragedia nella montagna bellunese. Muore chef in pensione

L'uomo, chef in pensione, è caduto dal ciglio della strada precipitando per una ventina di metri. Un percorso che Colcuc conosceva bene, infatti lo praticava quotidianamente. A trovare il pensionato ...

Belluno: mette un piede in fallo e precipita per venti metri, muore durante la passeggiata tra i boschi

Ogni giorno camminava per chilometri andando quotidianamente a Selva di Cadore (Belluno) a piedi. Ma proprio in quel tragitto che conosceva benissimo, Cleto Colcuc, 75enne di Colle Santa Lucia, ha tro ...

L'uomo, chef in pensione, è caduto dal ciglio della strada precipitando per una ventina di metri. Un percorso che Colcuc conosceva bene, infatti lo praticava quotidianamente. A trovare il pensionato ...Ogni giorno camminava per chilometri andando quotidianamente a Selva di Cadore (Belluno) a piedi. Ma proprio in quel tragitto che conosceva benissimo, Cleto Colcuc, 75enne di Colle Santa Lucia, ha tro ...