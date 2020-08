Migranti a Udine, “squadroni della morte” e “forni crematori così non rompono più”: bufera sul responsabile della Protezione civile (Di martedì 4 agosto 2020) “Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni della morte per portare tutto alla normalità”. “Ma quali squadroni della morte, cosa intende?”, chiede qualcuno, stupito. E arriva pronta la spiegazione. Nero su bianco: “Quattro taniche di benzina e si accende il forno crematorio, così non rompono più“. È la soluzione – se così si può dire – avanzata dal responsabile della Protezione civile di Grado, Giuliano Felluga. Il caso di cui si sta discutendo, su Facebook, è quello relativo alla rivolta dei 400 Migranti in quarantena nell’ex caserma Cavarzerani di Udine, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le proteste dei migranti a Udine nel centro di accoglienza di Cavarzerani ha fatto il giro d’Italia e il giro del web. Le persone presenti nell’ex caserma adibita a punto di accoglienza avevano ...

Migranti in rivolta a Udine. Post choc del responsabile della Protezione Civile: «Forni crematori, benzina, squadroni della morte»

GRANDO (UDINE) - Forni crematori, benzina, squadroni della morte: sono queste le parole riferite alla questione migranti e utilizzate per un commento su Facebook dal responsabile della Protezione ...

