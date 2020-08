Mattarella bacchetta i governatori. Basta contrapposizioni. Serve confronto e cooperazione tra Stato e Regioni (Di martedì 4 agosto 2020) “Il sistema delle conferenze costituisce in atto l’unica sede per realizzare il principio della leale collaborazione”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i presidenti di Regione, in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione delle Regioni a statuto ordinario. “In questi 50 anni – ha proseguito – le Regioni si sono affermate come componente fondamentale dell’architettura della Repubblica. Le Regioni si sono rivelate forte elemento di coesione del popolo italiano”. “Si avverte la necessità – ha detto ancora Mattarella – di individuare con maggior precisione sedi e procedure attraverso le quali il principio di leale collaborazione, caposaldo della ... Leggi su lanotiziagiornale

desantismar : RT @MPenikas: LN Mattarella bacchetta i governatori. Basta contrapposizioni. Serve confronto e cooperazione tra Stato e Regioni https://t.c… - MPenikas : LN Mattarella bacchetta i governatori. Basta contrapposizioni. Serve confronto e cooperazione tra Stato e Regioni… - mimmamax : RT @saraosalvatore: Mattarella bacchetta chi non vuole la mascherina in pubblico, perché non bacchetta anche con calcioni nel sedere, chi i… - emillyele : RT @saraosalvatore: Mattarella bacchetta chi non vuole la mascherina in pubblico, perché non bacchetta anche con calcioni nel sedere, chi i… - krudesky : RT @LaNotiziaTweet: No alle fake news. Mattarella bacchetta i revisionisti anti-Covid: “La libertà non è far ammalare gli altri” https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella bacchetta Mattarella bacchetta i governatori. Basta contrapposizioni. Serve confronto e cooperazione tra Stato e Regioni LA NOTIZIA No alle fake news. Mattarella bacchetta i revisionisti anti-Covid: “La libertà non è far ammalare gli altri”

Ricorda i mesi del lockdown, l’emergenza sanitaria, la chiusura delle scuole ma soprattutto i morti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del tradizionale saluto alla stampa ...

Mattarella bacchetta i minimizzatori “Libertà?Non è diritto di ammalare altri"

"Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia", è la premessa del capo dello Stato di fronte ai giornalisti riuniti, nel giorno della tradizonale cerimonia del Vent ...

Ricorda i mesi del lockdown, l’emergenza sanitaria, la chiusura delle scuole ma soprattutto i morti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del tradizionale saluto alla stampa ..."Non entro nel dibattito politico, come è dovere di chi ricopre ruoli di garanzia", è la premessa del capo dello Stato di fronte ai giornalisti riuniti, nel giorno della tradizonale cerimonia del Vent ...