Mara Venier ancora un incidente in casa: cosa è successo? (Di martedì 4 agosto 2020) Non è un anno fortunato per Mara Venier che in queste ore ha comunicato ai suoi fans d’essere caduta di nuovo e d’essersi ammaccata il ginocchio sano. La conduttrice che nelle ultime puntate di Domenica in è dovuta andare in onda con una gamba ingessata è di nuovo caduta in casa e si è fatta male all’altra gamba. La conduttrice scherza sull’incidente e prova a ironizzare sull’accaduto: “È arrivato il momento di andare a farmi benedire. Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta. Non ho visto un gradino, era buio e sono caduta. C’ho l’altro ginocchio ammaccato”. Mara ha spiegato in un Instagram stories come ha affrontato ... Leggi su quotidianpost

Elisa34012803 : RT @VerreLuciano: >>> MA ALLORA E' UN VIZIO <<< MARA VENIER INSISTE: ALTRA CADUTA E NUOVO INFORTUNIO ALLA GAMBA. DOLORE E LACRIME CHIUSA IN… - QuotidianPost : Mara Venier ancora un incidente in casa: cosa è successo? - Italia_Notizie : 'Devo andare a farmi benedire', nuovo incidente per Mara Venier - BlitzTVit : Ancora un incidente per Mara Venier: la conduttrice televisiva scivola in giardino Altri video su… - VerreLuciano : >>> MA ALLORA E' UN VIZIO <<< MARA VENIER INSISTE: ALTRA CADUTA E NUOVO INFORTUNIO ALLA GAMBA. DOLORE E LACRIME CHI… -