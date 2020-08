Madrid, tornei Wta e Atp cancellati per il Covid-19 (Di martedì 4 agosto 2020) A Madrid sono stati cancellati i tornei Wta e Atp per l’aumento di casi da Covid-19: gli organizzatori si sono arresi, calendario snello Madrid ha deciso di cancellare i tornei Wta ed Atp di tennis per il Covid-19. in Spagna siamo vicini alla seconda ondata, con un incremento di nuovi casi davvero esponenziale e gli organizzatori del Mutua Madrid Open 2020 hanno alzato bandiera bianca. Non si può disputare il torneo tennistico, l’ATP Master 1000 e WTA Premier Mandatory non sono più in calendario. Una scelta sicuramente difficile e sofferta ma quasi obbligatoria, con il coronavirus che continua a sconvolgere le vite dei cittadini della Terra e tutti gli sport. Nel comunicato si legge come abbia prevalso il senso di ... Leggi su bloglive

