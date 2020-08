Lili Taylor su Harvey Weinstein: "Sapevo che era un porco, non che fosse uno stupratore" (Di martedì 4 agosto 2020) Lili Taylor ha affrontato il tema del sessismo a Hollywood prendendo Harvey Weinstein come esempio della peggior manifestazione. L'attrice Lili Taylor riflette sul sessismo a Hollywood citando il caso di Harvey Weinstein; l'attrice ammette di aver sempre saputo che il produttore fosse un porco, ma non che fosse anche uno stupratore. In una lunga intervista sul Guardian, Lili Taylor ha ricordato con scetticismo l'età d'oro di Hollywood ammettendo che, all'epoca in cui lei si è affacciata a quel mondo, nei primi anni '90, l'industria era profondamente sessista e una figura come Harvey Weinstein ne ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Lili Taylor

