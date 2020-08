L'arcobaleno abbraccia Genova. È la rivincita di una città operaia (Di martedì 4 agosto 2020) Marco Cubeddu Quante facce un po' così, con espressioni un po' così, in partenza, o di ritorno, da Genova, sono passate sul vecchio ponte dell'autostrada? Quante facce un po' così, con espressioni un po' così, in partenza, o di ritorno, da Genova, sono passate sul vecchio ponte dell'autostrada? Prima della mattina del quattordici agosto 2018, nessuno si era mai sognato di chiamarlo per nome, il Morandi. Capita spesso che i grandi crolli dal muro di Berlino alle Torri Gemelle - ribattezzino ciò che prima svettava in verticale, un po' scontato, per elevarlo a simbolo di qualcosa che ci riguarda molto più intimamente di quanto pensavamo. E ci rivela qualcosa su di noi e su come guardiamo il mondo intorno. Il nuovo ponte si chiamerà San Giorgio. Di «mai più» in «mai ... Leggi su ilgiornale

