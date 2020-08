Il software che fa la formazione al Chelsea (Di martedì 4 agosto 2020) Scouting, gestione dei giocatori in prestito, valutazione delle prestazioni della prima squadra, prevenzione e recupero degli infortuni. Tutto, al Chelsea, passa per una mole enorme di dati che dissezionano ogni aspetto della preparazione, del mercato, e delle strategie del club inglese. Grazie ad un sofisticato sistema di raccolta ed elaborazione di numeri, parametri, e trend che lo rende un esempio del calcio avveniristico: una finestra sullo sport professionistico del futuro. Lo racconta The Athletic, descrivendo l’utilizzo di GPS, giubbotti Catapult, kit di valutazione, software e tablet. Sì, poi si gioca anche a pallone. Ma intanto i giocatori per primi conoscono in tempo reale l’effettiva efficacia delle proprie prestazioni fisiche, per non parlare dello staff tecnico. Distanza totale coperta, velocità massima, numero di ... Leggi su ilnapolista

blackeyes972 : Express Animate Software: software gratuito di animazione e grafica Express Animate è un software di animazione gr… - napolista : Il software che fa la formazione al Chelsea The Athletic racconta come l’analisi delle statistiche decide ogni asp… - about_big_data : RT @EurekaRedazione: ABB propone un software di data analytics e relativi servizi avanzati che combina dati operativi c... - edobrizio : @franciungaro @f_ronchetti @ComunicareDigit @tosochris @gdt62 @viciocort @LDRaimondo @Luke_like @N_Pasquino… - nakisady : RT @DelDelfio: @poliziadistato @disinformatico Negli Stati Uniti è un tentativo di truffa abbastanza comune e che miete un sacco di vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : software che Il software che fa la formazione al Chelsea ilnapolista Microsoft Edge si ritaglia un ruolo nello smart working

Microsoft Inspire ha visto un proliferare di lanci da parte della società di Redmond in quasi tutti gli ambiti delle sue attività, dalla produttività di Microsoft 365 al cloud aziendale di Azure: dive ...

Il Parlamento europeo ha scelto un consorzio italiano per le traduzioni in tempo reale

... sviluppati da Translated negli anni sono stati basati sulla convinzione che la creatività umana sia preziosa e che il software debba essere progettato per sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore ...

Microsoft Inspire ha visto un proliferare di lanci da parte della società di Redmond in quasi tutti gli ambiti delle sue attività, dalla produttività di Microsoft 365 al cloud aziendale di Azure: dive ...... sviluppati da Translated negli anni sono stati basati sulla convinzione che la creatività umana sia preziosa e che il software debba essere progettato per sbloccarla. Vogliamo fare un ulteriore ...