Il futuro è la polka chinata di Alessandro Sciarroni (Di martedì 4 agosto 2020) “Save the last dance for me” il 5 e 6 agosto all’Accademia Carrara per Orlando e Festival Danza Estate. Un ballo della tradizione bolognese, fatto rigorosamente da uomini abbracciati e roteanti. Quattro chiacchiere con Gianmaria Borzillo, uno dei due danzatori in scena Leggi su ecodibergamo

