Il denaro ti rende felice, ma solo se lo usi per queste tre cose (Di martedì 4 agosto 2020) Il denaro e solide basi finanziarie aiutano sicuramente a vivere meglio e con più serenità. Ma bisogna fare attenzione: gli studi scientifici suggeriscono che puntare a guadagnare sempre di più può rendere le persone più infelici. «La nostra ricerca rivela che le persone che basano la propria autostima sul denaro credono che più tempo passano a lavorare, maggiori probabilità avranno di raggiungere il successo finanziario», spiega Lora Park, coautrice dello studio e professore associato di Psicologia all’Università di Buffalo. «Tuttavia, l'aspetto negativo è che quando l'autostima delle persone è legata al denaro, queste sono portate a trascorrere meno tempo con la famiglia e con gli amici, e quindi a ... Leggi su gqitalia

giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @CPapasergio L'economia rende #invisibile il Virus..Davanti al #Potere al #Denaro al #Clientelismo non vi è virus che… - robslv1 : RT @mistresselenan1: Ricevere soldi solo quando fate una sessione non vi rende una vera MoneyMistress. Quando, invece, vi inviano denaro pe… - massimiliacoach : Questa è alimentata con il tuo Grasso e ti fa risparmiare denaro mentre l'auto è alimentata con il tuo denaro e ti… - iris_versari : RT @vidacilio1: #Bocelli L' opportunista é come la sedia da barbiere, Si allarga, si alza e s'abbassa. Si adatta ad ogni tipo di natica.… - SissyMelania : RT @mistresselenan1: Ricevere soldi solo quando fate una sessione non vi rende una vera MoneyMistress. Quando, invece, vi inviano denaro pe… -

Ultime Notizie dalla rete : denaro rende Il denaro ti rende felice, ma solo se lo usi per queste tre cose GQ Italia FNSI finanzia il primo premio del Talent Antimafia #Noi

#Noi ringrazia la Fnsi, nelle persone del presidente Giuseppe Giulietti e del segretario Raffaele Lorusso, che, anche quest’anno, offrirà il premio in denaro per il vincitore ... ma ancor più rende ...

Ritorna il partito del debito di Stato

Nella Francia assolutista di fine Seicento e del Settecento le finanze statali erano dissestate. Per l’eccesso di esenzioni e privilegi concessi dai re. Ma anche perché i creditori prestavano denaro a ...

#Noi ringrazia la Fnsi, nelle persone del presidente Giuseppe Giulietti e del segretario Raffaele Lorusso, che, anche quest’anno, offrirà il premio in denaro per il vincitore ... ma ancor più rende ...Nella Francia assolutista di fine Seicento e del Settecento le finanze statali erano dissestate. Per l’eccesso di esenzioni e privilegi concessi dai re. Ma anche perché i creditori prestavano denaro a ...