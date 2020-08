Feltri: «Col caldo la sinistra e i gretini hanno ricominciato a rompere i cog***» (Di martedì 4 agosto 2020) Stiamo vivendo giornate arroventate dall’afa e puntuali all’appuntamento i catastrofisti del surriscaldamento del pianeta riprendono fiato con i loro anatemi. In giro non si parla d’altro, lamentazioni a non finire. Eppure siamo nel pieno dell’estate, che scoperta! “Da quando sono al mondo constato, termometro alla mano, che a luglio fa un caldo della Madonna”. Anche Vittorio Feltri dice la sua in maniera sarcastica, al solito da un punto di vista obiettivo e controcorrente. «Dio mio che afa! Non si resiste più», scrive su Libero, riportando le parole di chiunque si incontri per le strade e in giro. Secondo le analisi “catastrofiste” alla Greta Tunberg da tempo dovremmo essere morti sulla graticola. Ma a luglio tutti tacevano… Feltri: “A luglio ... Leggi su secoloditalia

Da quando sono al mondo constato, termometro alla mano, che a luglio fa un caldo della Madonna. I condizionatori d'aria girano a mille nelle abitazioni e negli uffici. La gente sbuffa, si lagna, teme ...

