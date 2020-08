Caso Paciolla, per la prima volta l’Onu prende posizione (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per la prima volta l’Onu prende una posizione sul Caso dell’operatore napoletano, Mario Paciolla. Tramite una nota le Nazioni unite, che prima di oggi non avevano messo ancora parola sula vicenda, dando forza alla battaglia della famiglia del giovane originario del Rione Alto di Napoli insieme al ministero degli Esteri. La nota ufficiale: “Riaffermiamo che le Nazioni Unite stanno cooperando pienamente con le autorità colombiane responsabili di determinare con certezza la causa della morte. La missione di verifica, con tutto il sostegno necessario del quartier generale delle Nazioni Unite, ha risposto a tutte le richieste di assistenza. Ciò ha incluso la revoca delle immunità per consentire ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : IL CASO Alla veglia di Paciolla, il giovane trovato impiccato con segni di arma da taglio mentre lavorava in Colomb… - Notiziedi_it : L’Onu prende posizione sul caso Paciolla: la nota ufficiale - NapoliToday : #Cronaca L'Onu prende posizione sul caso Paciolla: la nota ufficiale - DavideC978 : RT @simo_scaffidi: Il portavoce del Segretario Generale dell'Onu informa che é stata revocata l'immunitá a tutti i funzionari della Mission… - BraxLollo : RT @francofontana43: Caso Paciolla. I genitori del coooerante italiano non hanno mai creduto al suicidio. Indagati quattro poliziotti dal @… -