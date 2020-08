Beirut esplode in un Libano al collasso (Di martedì 4 agosto 2020) “Ciò che è successo a Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano”. Tra le lacrime, il governatore di Beirut, Marwan Abboud, ha usato questo paragone per descrivere l’apocalisse di Beirut - un’esplosione di una potenza inaudita nella zona del porto - mentre il ministero della Salute libanese lanciava un appello “a tutti i medici e al personale sanitario” del Paese a correre negli ospedali della capitale per soccorrere i feriti. Migliaia, un bilancio ancora in divenire, come provvisoria è la conta dei morti del giorno più infausto nella storia recente del Libano. 4 agosto 2020, una data che è già entrata nei libri di storia, mentre ancora manca una ricostruzione ufficiale di cosa ... Leggi su huffingtonpost

